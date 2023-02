Dopo la sconfitta in Austria per 1-0 ai giallorossi serve una rimonta per accedere agli ottavi di finale di Europa League: Roma-Salisburgo giovedì sera sarà giocata in un Olimpico ancora sold out e davanti ad una tifo “bacchettato” da José Mourinho per qualche fischio durante la gara di campionato vinta contro il Verona. Il portoghese vuole un ambiente compatto anche perché i capitolini dovranno affrontare una partita difficile senza poter schierare la formazione ideale. A rischio i tre tenori Pellegrini, Dybala e Abraham, anche se i primi due sembrano avere maggiori chance di scendere in campo dal primo minuto rispetto all’inglese. Le quote sulla lavagna scommesse danno comunque la Roma favorita a quota 1,69, contro il pareggio a 3,80 e il segno 2 a 5,10 volte la posta. In chiave passaggio del turno si ribalta la situazione visto che dopo il successo dell’andata il Salisburgo è davanti nei pronostici a 1,77, mentre la rimonta giallorossa si gioca a 1,98.



Situazione diversa tra la Juventus e il Nantes. I bianconeri possono salvare la stagione, anche dal punto di vista economico, vincendo l’Europa League e il prossimo gradino è il successo in Francia. Si riparte dal’1-1 di Torino e la squadra di Allegri per evitare i supplementari deve puntare al segno 2 bancato a quota 1,81 su Betaland. A 3,60 il pareggio, mentre il successo della formazione transalpina vale 4,50. In generale la strada sembra più in discesa per i bianconeri che sono proposti a 1,39 per il passaggio del turno, contro l'eliminazione a 2,85.