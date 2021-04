Il blitz di sette giorni fa all’Amsterdam Arena sembra aver spalancato le porte della semifinale di Europa League alla Roma, sebbene l'Ajax, domani sera all’Olimpico, parta leggermente avanti. Gli esperti, si legge in una nota, vedono i campioni d’Olanda vincenti a 2,40 rispetto al 2,75 dei capitolini con il pareggio a 3,75. Naturalmente la situazione si ribalta a favore dei giallorossi nelle scommesse sul passaggio del turno, visto che Pellegrini e compagni in semifinale si giocano a 1,40 contro il 3,00 dei ragazzi di ten Hag. Entrambe le formazioni amano il gioco offensivo, come dimostrano i sette Over complessivi su nove incontri nei turni a eliminazione diretta: domani sera, una gara con 3 o più reti, data a 1,48, è molto più probabile rispetto all’Under, in quota a 2,50. Piccola statistica: la Roma ha eliminato sia Braga che Shakhtar con un complessivo 5-1. Così, dopo il 2-1 dell’andata, un eventuale 3- 0 dei giallorossi, che confermerebbe il trend capitolino, pagherebbe 33 volte la posta.

Edin Dzeko, tenuto a riposo contro il Bologna in campionato, sarà il terminale offensivo della squadra di Fonseca: la rete del Cigno di Sarajevo si gioca a 2,75. Sul versante opposto Dusan Tadic, dopo il rigore fallito all’andata, cercherà un pronto riscatto e tallona da vicino il numero 9 della Roma visto che una sua marcatura all’Olimpico è data a 3,00. Questa sera si chiuderà il turno dei quarti di finale che decreterà le migliori quattro dell’Europa League. Il Manchester United, già vincitore in Spagna contro il Granada e nella stessa parte di tabellone della Roma, non dovrebbe avere problemi, secondo i betting analyst, a centrare un altro successo a Old Trafford vista la quota di 1,45 contro il 7,50 degli ospiti. Anche per il Villareal la strada appare in discesa: il “Sottomarino Giallo”, infatti, è favorito a 1,50 contro la Dinamo Zagabria, data a 6,50, mentre il pareggio, che qualificherebbe comunque gli spagnoli, si gioca a 4,25. Nonostante l’1-1 interno contro lo Slavia Praga, l’Arsenal rimane avanti rispetto alla formazione ceca: il blitz dei Gunners è dato a 1,85 mentre un successo dei padroni di casa è in quota a 4,50.