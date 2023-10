La Roma sfida il Servette nella seconda giornata del Gruppo G. I giallorossi, finalisti nella scorsa edizione della UEFA Europa League, ha battuto lo Sheriff Tiraspol per 2-1 nella prima partita in questa stagione di Europa, cominciando con basi solide la sua corsa nella seconda massima competizione europea. Formazione di Mourinho che arriva da un pessimo inizio di stagione in campionato (2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte) che la vede al 13esimo posto in Serie A. Domenica sera, però, la Roma ha almeno provato a tornare in carreggiata vincendo comodamente sul Frosinone per 2-0. Il Servette, che invece sta facendo il suo debutto nella fase a gironi di UEL, si prepara al suo primo scontro ufficiale con un'avversaria italiana, cercando di vendicare la sconfitta per 2-0 alla prima giornata contro lo Slavia Praga.