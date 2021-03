(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in. Contro la sua ex squadra,, assenti per infortunio come Malyshev e Stepanenko.Diffidati Karsdorp, Bruno Peres, Villar da una parte; Vitao dall'altra. Dove in panchina c'è un altro allenatore portoghese:. Portoghesi pure gli arbitri: Artur Dias direttore di gara, assistenti Rui Tavares e Paulo Soares, Tiago Martins quarto uomo, Joao Pinheiro e Luis Godinho al Var.ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Vitao, Matvijenko, Ismaily; Maycon, Alan Patrick; Teté, Marlos, Taison; Junior Moraes.A FINE PARTITA RESTA SUPER L'APPROFONDIMENTO DIIN 1