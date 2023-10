Entrambe a punteggio pieno, Roma e Atalanta sono chiamate a centrare altri tre punti nella 3a giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/24 per blindare il primo posto. Giovedì 26 ottobre alle 21:00 la sfida contro lo Slavia Praga non sarà una gara avara di emozioni per molti tifosi giallorossi non più di primo pelo, che hanno ancora bene in mente l’eliminazione contro i cechi incassata nella Coppa Uefa del 1996. Mourinho e Lukaku cercheranno di vendicare la Roma di Mazzone e Giannini e sulla lavagna scommesse la parola rivincita ha il valore di 1.75: questa la quota per il segno 1 sulla gara dell’Olimpico, mentre il pareggio e il segno 2 sono proposti rispettivamente a 3.75 e a 4.70. Gara più da Over 2,5 che da Under 2,5, con il primo esito bancato a 1.74, mentre meno di 3 reti sono in lavagna a 1.97. Le due squadre si giocano il primo posto nel Gruppo G e di conseguenza la possibilità di passare subito agli ottavi evitando i playoff contro una squadra retrocessa dalla Champions. Sei punti in classifica dopo due turni anche per l’Atalanta, che però – sempre giovedì 26 ottobre ma alle 18:45 deve giocare una sfida sulla carta più complicata in casa dello Sturm Graz. Le quote sono a favore dei bergamaschi, con il segno 2 a 1.93, mentre il pareggio è a 3.65. A 3.85 il successo degli austriaci che renderebbe più complicato il percorso dei bergamaschi. Finalista nella passata stagione, la Fiorentina deve dare un’accelerata nella Conference League 2023/24. Dopo due giornate i Viola sono terzi nel Gruppo F con due punti, dietro a Ferencvaros e Genk, a quattro, ma tutto potrebbe cambiare in caso di successo contro il Cukaricki. I serbi finora hanno confermato di essere la squadra più debole del girone e la squadra di Italiano è chiamata a fare il ruggito del Leone per riprendersi il ruolo che le spetta nel Gruppo F. Le quote sulla lavagna scommesse di Betaland – giovedì 26 ottobre alle 21:00 il calcio d’inizio – danno i toscani nettamente favoriti a 1.11 ed è diffide pensare ad un pareggio a 8.50 o addirittura ad una vittoria dei serbi a 19.00 volte la posta. Molto probabile l’Over 2,5 a quota 1.33.