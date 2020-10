Sfida in discesa per la Roma che ospiterà all'Olimpico il CSKA Sofia. Dopo la vittoria in rimonta contro gli svizzeri dello Young Boys, i giallorossi inseguono il secondo successo in Europa League. Quella contro i bulgari sarà una passeggiata, almeno secondo i bookmaker che vedono avanti i giallorossi a 1,27. Si sale a ben 9,25 volte la posta per l'impresa ospite, alta anche la quota pareggio, a 5,75. Valutazioni positive anche perché i precedenti tra le due squadre sono tutti a favore della squadra di Paulo Fonseca. Complessivamente Roma e CSKA Sofia si sono sfidate 4 volte nelle Coppe Europee, e la Lupa ha sempre vinto. E' prevista una massiccia dose di turnover: in attacco dovrebbe riposare Dzeko e dunque sarà l'occasione di Borja Mayoral a caccia della prima rete in maglia giallorossa che potrebbe arrivare proprio nella sfida di giovedì, proposta a 2,25.