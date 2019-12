Obiettivo a un passo per la Roma nel gruppo J di Europa League. Dopo la vittoria a Istanbul, i giallorossi vedono i sedicesimi di finale, ma per ufficializzare la qualificazione dovranno aspettare la partita contro il Wolfsberger, giovedì sera. La squadra di Fonseca potrebbe addirittura permettersi di perdere - purché il Basaksehir non batta il Mönchengladbach nell'altro incontro del girone - ma per la sfida all'Olimpico le quote annunciano tutt'altro risultato: il segno «1» è blindato sul tabellone, dove è dato appena a 1,16. Lontanissimo il «2» degli austriaci, a 16,00, e anche il pareggio è dato a un sostanzioso 7,25. Nelle ultime quattro partite disputate tra campionato ed Europa League, i giallorossi hanno incassato solamente un gol, dato che in lavagna spinge la scommessa sul successo senza subire reti, una possibilità a 1,67. Complessivamente, comunque, gli analisti si aspettano una partita da almeno tre marcature complessive (Over 2,5 a 1,46), mentre sul tabellone del risultato esatto vola il 3-0 a 6,75, come riporta Agipronews.