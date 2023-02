Riparte l'Europa League per la Roma, che alle 18.45 affronta il Salisburgo per l'andata dei playoff. I giallorossi di Mourinho arrivano dal secondo posto del gruppo C alle spalle del Betis, mentre gli austriaci di Jaissle arrivano dall'eliminazione ai gironi di Champions League dopo il terzo posto nel gruppo di Milan e Chelsea.



STATISTICHE - Primo confronto in competizioni europee tra Salisburgo e Roma, che diventa l'ottava squadra italiana differente che gli austriaci affrontano in Europa: il Salisburgo ha perso 11 delle 20 sfide in competizioni europee contro squadre italiane, ultimo lo 0-4 incassato dal Milan a Novembre. La Roma è imbattuta contro squadre austriache in competizioni europee: tre vittorie e tre pareggi in totale contro Wacker Innsbruck, Austria Vienna e RZ Pellets WAC.



Fischio d'inizio alle 18.45, su Calciomercato.com la diretta di Salisburgo-Roma.