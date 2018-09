In Premier League è partito fortissimo, in Europa League ha ottime possibilità fare altrettanto. Maurizio Sarri inizierà domani la sua avventura europea alla guida del Chelsea, nella prima giornata di Europa League, in un esordio “morbido” secondo i match analyst di Stanleybet.it. In casa del Paok, la vittoria dei Blues si gioca a 1,75, contro il 4,60 dei greci e il 3,65 del pareggio. Quattro gli Over messi a segno dal Chelsea nelle prime cinque giornate di campionato, una tendenza che fa breccia anche per il testa a testa contro i bianconeri: almeno tre reti complessive si giocano a 1,90, solo di un soffio più indietro rispetto all’Under, dato a 1,80. Il board delle quote sorride al Chelsea anche nelle scommesse sulla squadra che si aggiudicherà la coppa. Sarri e i suoi sono favoriti a 6,50 davanti a un’altra squadra inglese, l’Arsenal (9,00), mentre a occupare il terzo gradino del podio è il Siviglia a 12,00. Più lontane le due squadre italiane, con il Milan offerto a 20,00, e la Lazio a 30,00.