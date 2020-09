Dopo le vittorie contro Shamrock Rovers e Bodo/Glimt, al Milan serve un ultimo sforzo per accedere alla fase a gironi dell’Europa League. La squadra di Pioli ha cominciato molto bene la stagione (due successi anche in campionato), ma vista l’emergenza in attacco per le assenze di Ibrahimovic e Rebic e visto l’avversario per i rossoneri è senza dubbio troppo presto per cantar vittoria. Il Rio Ave ha cominciato il campionato portoghese con due pareggi e per arrivare a questo punto dei preliminari di Europa League è dovuto passare per il Besiktas, battuto ai rigori. In effetti il Milan è favorito sulla lavagna scommesse, come si legge in una nota, ma il segno «2» a favore è comunque alto a 1,81. A 3,40 il pareggio e a 4,10 il successo dei portoghesi. Tra le big in campo anche il Tottenham. La squadra di Mourinho avrà di fronte il Maccabi Haifa Fc e i londinesi sono favoriti a quota a 1,17. Grande equilibrio in Rangers - Galatasaray. La Turchia rischia di perdere un'altra squadra visto che gli scozzesi (al primo posto nella Scottish Premiership con 7 vittorie e due pareggi dopo nove gare) sono avanti su Betaland a quota 2,09. Fatih Terim farà leva sulla sua esperienza per ribaltare un pronostico della vigilia che lo vede vincente a 3,35. Situazione simile tra Aek Atene e Wolfsburg, con i tedeschi proposti vincenti a 2,04. Molto alto anche il segno «1» di Sporting Lisbona - Lask Linz: i portoghesi si giocano a 2,26.