Torna ad alzarsi il sipario dell’Europa League con gli ottavi di finale, tra questi la gara più ricca di fascino è Manchester United-Milan, match tra due delle squadre più titolate del mondo che puntano alla vittoria del trofeo. La sfida all’Old Trafford è molto sbilanciata dalla parte dei Red Devils, almeno a guardare le quote degli esperti - si legge in una nota - che favoriscono gli inglesi a 1,67, con il successo milanista a 5,25 e il pareggio a 3,75. Il Milan parte sfavorito anche per le numerose assenze a cui deve far fronte Pioli: out giocatori del calibro di Bennacer, Calhanoglu, Mandzukic e il grande ex Ibrahimovic. L'attacco rossonero è nelle mani di Rafael Leao, che ha la chance di interrompere il lungo digiuno da goal che dura da 12 partite: la sua rete si gioca a 4,00. Anche in casa dello United si fanno i conti con assenze importanti, su tutte quella di Rashford, in forte dubbio, ma Solskjaer ha tante armi a disposizione, a cominciare da Bruno Fernandes, autore di 23 gol in 41 presenze in stagione e principale indiziato al goal al Milan, a 2,25. I rossoneri hanno la strada in salita verso i quarti di finale, anche per il passaggio turno: infatti lo United è avanti, a 1,57. A 2,40 invece le chance del Milan di qualificarsi. Gli scommettitori si schierano in massa con gli inglesi, 9 su 10 hanno puntato sulla qualificazione dello United.