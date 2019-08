Il Torino vola in Bielorussia, a Minsk, per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk. Nella gara d'andata Mazzarri ha ipotecato la qualificazione con un perentorio 5-0, ma nell'immediata vigilia ha ammonito i suoi: serve concentrazione ferrea, anche in una situazione apparentemente tranquilla. Ad attendere i granata il Wolverhampton, che ha battuto una settimana fa 4-0 gli armeni del Pyunik. Mazzarri rinuncia a Izzo per un problema alla coscia.



STATISTICHE - Solo due delle dieci squadre italiane che hanno disputato il terzo turno dei preliminari di Europa League non si sono poi qualificate alla fase successiva: la Sampdoria nel 2015/16 e il Palermo nel 2011/12. Prima di subire 5 reti a Torino, lo Shakhtyor aveva mantenuto la porta inviolata nelle ultime 4 gare giocate nelle competizioni europee. Lo Shakhtyor ha raggiunto il terzo turno preliminare di Europa League per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 2014/15 quando eliminò i belgi dello Zulte Waregem con un punteggio complessivo di 7-4. Simone Zaza, a secco all'andata, aveva trovato il gol in entrambe le sfide contro il Debrecen nel secondo turno preliminare di Europa League. Il Torino ha subito una sola rete in 7 partite nei preliminari di Europa League: solo quattro squadre ne hanno subite così poche dopo sette partite nella competizione (come PSV, Liverpool, Besiktas e Bnei Yehuda Tel Aviv). Nella sua carriera da allenatore, Walter Mazzarri ha vinto tutte e 7 le partite disputate ai preliminari di Europa League: le sue squadre hanno segnato 24 reti subendone solamente una.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SHAKHTYOR (3-4-1-2): Klimovich; Matveochyk, Rybak, Sachivko; Antic, Balanovich, Khadarkevich, Ebong, Burko; Bakaj, Kovaslev.



TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meité, Ansaldi; Lukic; Belotti, Zaza