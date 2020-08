Al Rheinenergiestadion di Colonia va in scena la prima semifinale di Europa League, la sfida dalla quale può uscire l'eventuale sfidante dell'Inter di Antonio Conte per l'assegnazione del titolo. Nello stadio che ospiterà venerdì prossimo la finale, si affrontano il Siviglia, vincitore del trofeo in 5 occasioni, e il Manchester United, che ha trionfato l'ultima volta nel 2017. Gli ex milanisti Ocampos e Suso da una parte, l'ex Samp Bruno Fernandes e l'ex Juve Paul Pogba dall'altra alcuni dei giocatori da seguire con un occhio di particolare riguardo. Calcio di inizio alle 21.



Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta:



Il Manchester United ha raggiunto la finale in ciascuna delle ultime quattro semifinali disputate nelle principali competizioni europee (Champions League 2007/08, 2008/09 e 2010/11 ed Europa League 2016/17), vincendo il trofeo in due di queste quattro occasioni.

Questo sarà solo il terzo incontro in ambito europeo tra Manchester United e Siviglia - le altre due sfide risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2017/18, con il Siviglia vincente per 2-1 all'Old Trafford nella gara di ritorno, dopo lo 0-0 dell'andata.

Il Manchester United ha ricevuto 21 rigori a favore in tutte le competizioni in questa stagione (quattro in Europa League), incluso quello di Bruno Fernandes che ha regalato la vittoria nei supplementari dei quarti di finale contro il Copenaghen – lo United è la squadra con più tiri dal dischetto nei top-5 campionati europei 2019/20.



Il Siviglia ha raggiunto la semifinale di Europa League in tre precedenti occasioni, vincendo poi la competizione in tutti e tre i casi (2013/14, 2014/15, 2015/16); in particolare, gli spagnoli sono stati eliminati solo in una delle ultime 20 gare ad eliminazione diretta nella competizione, perdendo 6-5 come punteggio complessivo contro lo Slavia Praga, negli ottavi di finale del 2018/19.



Ole Gunnar Solskjær ha vinto 49 delle sue 89 partite alla guida del Manchester United. Dovesse vincere, diventerebbe il terzo allenatore più veloce a raggiungere le 50 vittorie in tutte le competizioni sulla panchina dello United, dopo Ernest Mangnall (78) e José Mourinho (81).

Bruno Fernandes è il giocatore ad aver preso parte attiva a più gol in Europa League in questa stagione (11 tra Manchester United e Sporting Lisbona). Tra gol (sette) e assist (quattro), Fernandes ha partecipato ad almeno una rete in sette delle sue nove presenze nella competizione in questa stagione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI





SIVIGLIA: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Fernando, Jordàn, Banega; Suso, En.Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui



MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood, Rashford, Martial. All. Solskjaer​





