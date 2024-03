Europa League, Slavia Praga-Milan: colpo esterno ad alta quota per Pioli, ma il passaggio del turno è in cassaforte

Giovedì sera il Milan è atteso dalla trasferta contro lo Slavia Praga, con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Missione più che possibile per gli esperti, che, dopo il 4-2 di San Siro, vedono il passaggio del turno dei rossoneri a 1,05, contro il 9,25 assegnato agli avversari. Per quanto riguarda questi 90 minuti, la squadra di Stefano Pioli appare comunque favorita, ma con quota alta, a 2,20: per i bookmaker, quindi, si ripresenta il rischio di una sconfitta in trasferta contro una squadra costretta alla rimonta, come successo ai playoff contro il Rennes. La vittoria dello Slavia Praga, infatti, paga 2,95 volte la posta, mentre per il pareggio si sale a 3,80. Proprio come all’andata ci si attende una partita vivace e ricca di reti: ecco, quindi, che l’Over prevale sull’Under, rispettivamente a 1,63 e 2,15, mentre il Goal viene proposto a 1,53, contro il 2,35 del No Goal. Tra i risultati esatti comanda l’1-1 a 7,45, seguito dall’1-2 a 9,15.