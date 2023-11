Una serata cruciale:laè di scena a Praga sul campo delloper la 4ª giornata della fase a gironi: i giallorossi di, primi nel gruppo G a punteggio pieno (9 punti), possono staccare il pass per la fase a eliminazione diretta con due turni di anticipo in caso di successo, un traguardo importante anche per il morale, considerando il derby con la Lazio in programma domenica alle 18. A sua volta, la formazione ceca (seconda con 6 punti) cerca una vittoria per agganciare i capitolini in vetta.- Dalla vittoria contro il Palermo in Coppa UEFA nel febbraio 2006, lo Slavia Praga non ha vinto nessuna delle successive otto partite disputate contro squadre italiane in competizioni europee (3 pareggi, 5 sconfitte). La Roma invece non ha mai vinto in trasferta contro una squadra ceca in Europa (1 pareggio, 2 sconfitte); una di queste partite è stata una sconfitta proprio contro lo Slavia Praga nel marzo del 1996. Lo Slavia Praga ha vinto sette delle ultime nove partite casalinghe disputate nelle competizioni europee (1 pareggio, 1 sconfitta), trovando il successo nelle ultime tre di fila senza subire alcun gol e segnando 11 reti. La Roma ha vinto ognuna delle ultime cinque partite della fase a gironi di Europa League, segnando almeno due gol in ciascuno di questi match. La Roma ha vinto le ultime tre partite europee e non ottiene quattro successi di fila in queste competizioni (esclusi i preliminari) nella stessa stagione dal 2020/21 - una serie che arrivò a cinque, in Europa League, tra sedicesimi di finale e andata dei quarti di finale.Calcio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di