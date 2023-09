Si tiene oggi alle 13 a Montecarlo il sorteggio dei gironi dell'Europa League 2023-24, che vede impegnate Roma e Atalanta. Seguilo LIVE su Calciomercato.com!



SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: LE FASCE

PRIMA FASCIA: Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villarreal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

SECONDA FASCIA: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

TERZA FASCIA: Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

QUARTA FASCIA: Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken



EUROPA LEAGUE, FASE A GIRONI: LE DATE

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre



DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV

Mani sulle pallette alle ore 13, a Montecarlo, con diretta sul nostro sito, Sky Sport, Dazn e Now Tv.