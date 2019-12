Alle 13, a Nyon, Inter e Roma hanno conosciuto il proprio futuro in Europa League. Nella sede dell'Uefa, infatti, si è svolto il sorteggio della seconda massima competizione europea per club, con i nerazzurri nei sedicesimi di finale sfideranno il Ludogorets, mentre i giallorossi se la vedranno con il Gent. Sorteggio che fa sorridere i due club italiani, viste le altre big che si aggiravano nelle urne.



LE DATE - Le gare di andata si disputeranno giovedì 20 febbraio, quelle di ritorno giovedì 27 febbraio. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.



PRIMA FASCIA: Siviglia, Celtic, Espanyol, Inter, Ajax, Salisburgo, Bayer Leverkusen, Malmo, Basilea, LASK, Arsenal, Porto, Gent, Istanbul, Braga, Manchester United.



SECONDA FASCIA: APOEL, AZ Alkmaar, Shakhtar, Club Brugge, Olympiacos, Benfica, Copenaghen, Getafe, Sporting, Cluj, Eintracht, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton.



GLI ACCOPPIAMENTI

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenaghen-Celtic

Apoel Nicosia-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-Lask

Bruges-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht-RB Salisburgo

Shakhtar-Benfica

Wolfsburg-Malmo

Roma-Gent

Rangers-Sporting Braga