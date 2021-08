Si è svolto oggi a Istanbul il sorteggio per la fase a gironi dell'Europa League. Il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri hanno conosciuto i loro avversari, per due gironi che si presentano non semplici da affrontare. Il Napoli, nel Gruppo C, se la vedrà con Leicester (Inghilterra), Spartak Mosca (Russia) e Legia Varsavia (Polonia). La Lazio invece è stata inserita nel Gruppo E con Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray.





GIRONE A: Lione, Rangers, Sparta Praga, Broendby



GIRONE B: Monaco, Psv Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz



GIRONE C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia​



GIRONE D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Antwerp



GIRONE E: Lazio, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray



GIRONE F: Sporting Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland ​



GIRONE G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros



GIRONE H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna





Ecco le fasce nelle quali sono state suddivise le 32 squadre partecipanti:



Prima fascia:

Olympique Lyonnais (FRA), NAPOLI (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Dinamo Zagreb (CRO), LAZIO (ITA), Olympiacos (GRE), Monaco (FRA), Braga (POR).



Seconda fascia:

Celtic (SCO), Eintracht Frankfurt (GER), Stella Rossa (SRB), Leicester City (ENG), Rangers (SCO), Lokomotiv Moskva (RUS), Genk (BEL), PSV Eindhoven (NED).



Terza fascia:

Olympique de Marseille (FRA), Ludogorets (BUL), West Ham (ENG), Real Sociedad (ESP), Real Betis (ESP), Fenerbahce (TUR), Spartak Moskva (RUS), Sparta Praha (CZE).



Quarta fascia:

Rapid Vienna (AUT), Galatasaray (TUR), Legia Varsavia (POL), Midtjylland (DEN), Ferencváros (HUN), Royal Antwerp, Brøndby (DEN), Sturm Graz (AUT).