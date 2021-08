Questa mattina è stato ufficializzato il calendario delle gare di Europa League. Nel girone del Napoli emerge una particolarità. Infatti gli azzurri affronteranno lo Spartak Mosca in Russia mercoledì 24 novembre alle 16:30. Solitamente le sfide di EL vanno in scena il giovedì ma così non sarà in questo caso.



Il motivo è che il 25 novembre è prevista anche Lokomotiv Mosca-Lazio. Nel regolamento UEFA è precisato che non possono andare in scena due partite nella stessa città lo stesso giorno. Così ecco che a "farne le spese" sarà lo Spartak Mosca, dato che ha un Raking UEFA inferiore rispetto ai concittadini (45 a 74) e sarà costretto a giocare il giorno precedente. Come orario è stato scelto quello delle 16:30 affinché non ci sia contemporaneità con le sfide di Champions League.