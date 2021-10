Il portale Trasfermarkt ha riportato la statistica riguardante il numero di presenze in Europa League per ogni giocatore e squadra di appartenenza. In questa speciale classifica comanda la Lazio di Maurizio Sarri, che conta 33 giocatori con almeno una presenza per un totale di 475 presenze complessive. Al secondo posto il Napoli, con 459 presenze per 25 giocatori, chiude il podio gli scozzesi del Rangers Glasgow, 409 presenze per 29 giocatori.