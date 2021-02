Lasciarsi alle spalle la deludente sconfitta di La Spezia e ripartire in Europa League. Il Milan torna in campo per l'andata dei sedicesimi di finale della competizione europea e alle 18.55 affronta al Marakana di Belgrado la Stella Rossa. I rossoneri di Pioli avevano chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo H davanti al Lille, mentre i serbi sono arrivati secondi alle spalle dell'Hoffenheim nel gruppo L.



STATISTICHE E PRECEDENTI - I precedenti sono tutti a favore del Milan, mai sconfitto dalla Stella Rossa nei quattro precedenti e l'ultimo incontro rievoca grandi ricordi al Diavolo: 1-2 firmato da Inzaghi e Seedorf in Champions League nell'agosto del 2006, edizione poi vinta dai rossoneri. Il Milan vuole lasciarsi alle spalle il ko di campionato centrare la terza vittoria consecutiva in una grande competizione europea per la prima volta dal 2008.



Fischio d'inizio alle 18.55, su Calciomercato.com la diretta di Stella Rossa-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



Stella Rossa: Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic, Rodic; Ben Nabouhan, Ivanic; Falcinelli.



Milan: G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meite; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.​



