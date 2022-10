La Lazio, a -3 dalla vetta in Serie A, riabbraccia l'Europa League dopo la brutta figura in Danimarca e il pesante k.o. contro il Midtjylland nella seconda gara del gruppo F. Alla UPC-Arena di Graz, in Austria, i biancocelesti di Maurizio Sarri affrontano lo Sturm Graz nella terza gara del girone, che vede al momento tutte le squadre appaiate a 3 punti. Il tecnico toscano si affida agli uomini migliori per strappare 3 punti fondamentali per il passaggio del turno: davanti tocca a Immobile, Pedro e Felipe Anderson, supportati da Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Calcio d'inizio alle 18:45.



FORMAZIONI UFFICIALI



STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Boving. All. Ilzer.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Milinkovic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.