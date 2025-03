Europa League, tifoso dei Rangers morto prima della gara con il Fenerbahce: è stato investito, la ricostruzione

GETTY

Un tifoso deidopo essere statonelle prime ore del mattino di giovedì 6 marzo. L'uomo si chiamavaed era al seguito della sua squadra del cuore impegnatacontro la squadra locale delSecondo le prime ricostruzioni, Potter sarebbe statomentre stava attraversando la strada nella capitale turca. Dopo un primo impatto ce ne sarebbe stato un altro con una seconda autovettura. I conducenti dei due veicoli sarebbero statinonostante l'uomo stesse attraversando sì sulle strisce ma quando il semaforo era verde per la circolazione delle auto. A testimoniare quanto accaduto ci sarebbero le immagini riprese da unapresente sulla strada.

La notizia è stata diffusa dagli stessiche l'hanno comunicata sui propri canali social anche appannaggio dei tanti - circa duemila - tifosi che hanno seguito la squadra in Turchia. "Il club è sconvolto nell'aver appreso della scomparsa di uno dei nostri sostenitori in un incidente stradale avvenuto questa notte a Istanbul. Il pensiero di noi tutti è rivolto alla famiglia e agli amici della vittima, in questo momento incredibilmente difficile. Siamo in costante contatto con le autorità turche e britanniche in merito a questo tragico incidente", questa la nota del club scozzese.