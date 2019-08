Il Torino continua a sognare l'Europa League, ma per poter proseguire il proprio percorso di qualificazione dovrà passare dal doppio scontro con lo Shakhtyor Soligorsk rivale sorteggiato per il terzo turno di qualificazione, il secondo a cui partecipa la squadra allenata da Walter Mazzarri. L'allenatore toscano dovrà fare a meno di alcune pedine importanti, una su tutte quella di Daniele Baselli, ma potrà contare sulla coppia Zaza-Belotti data in grandissimo spolver.



LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza. All. Mazzarri

SHAKHTYOR SOLIGORSK: Klimovich; Matveychik, Rybak, Sachivko, Antic; Tatarkov, Ebong, Szoke, Balanovich; Bakaj, Kovalev. All. Tashuyev



DOVE VEDERLA

L'andata del terzo turno preliminare di Europa League tra Torino e Shakhtyor, si giocherà questa sera con fischio d'inizio alle ore 21. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport.