E' stato effettuato il sorteggio del terzo turno preliminare di Europa League. Qualora il Torino superasse il Debrecen al terzo turno affronterebbe la vincente della sfida tra i bielorussi del FC Shakhtyor Soligorsk e i danesi dell'Esbjerg.

Il club bielorusso ha chiuso al secondo posto l'ultimo campionato, dietro al Bale Borisov, mentre gli scandinavi sono arrivati terzi dietro solo a Copenaghen e Midtjylland. Le due partite che il Toro potrebbe giocare con una tra Esbjerg e Shakhtyor si giocheranno l'8 e il 15 agosto: andata in casa, ritorno in trasferta per i granata di Mazzarri.