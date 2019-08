Attenti ai lupi del Wolverhampton. Sorteggio non fortunato per il Torino in Europa League: nel caso i granata dovessero superare lo Shakhtyor Soligorsk, nei playoff troveranno probabilmente gli inglesi (che affrontano gli armeni del Pyunik). Un avversario difficile per la squadra di Mazzarri, che prima però deve pensare allo Shakhtyor (terza nel proprio campionato dopo 14 partite). I bielorussi hanno conquistato i preliminari grazie alla vittoria della Coppa Nazionale e hanno poi eliminato Hibernians e Esbjerg. Giovedì sera, in casa, Belotti e compagni saranno nettamente favoriti, tanto che il segno «1» su Betaland, si legge in una nota, vale quota 1,12. Il pareggio vale 7,25, mentre al segno «2» è legata la quota più alta di tutta la prossima giornata di Europa League e si gioca a 20. Il Torino proverà a spingere in casa con l’«Over 2,5» a 1,50.Intanto è stata già aperta su Betaland la lavagna su quale squadra potrebbe vincere la competizione.