Europa League, Tottenham-Bodo/Glimt: formazioni, dove vederla in tv e streaming

NTB/AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Tottenham - Bodo/Glimt in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Fari puntati sul Tottenham Hotspur Stadium, dove va in scena il primo atto del doppio confronto. Gli Spurs di Ange Postecoglou hanno superato l'Eintracht Francoforte nei quarti di finale. Presenza a sorpresa quella dei norvegesi di Kjeil Knutsen, che hanno eliminato la Lazio di Marco Baroni nel turno precedente.Tutte le informazioni su Tottenham-Bodo/Glimt:

: Tottenham-Bodo/Glimt: giovedì 1 maggio 2025: 21.00: Sky Sport (254), NOW: Sky Go, NOW: Vicario; Gray, Romero, Davies, Spence; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son.. Postecoglou.: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge.. Knutsen.- La sfida tra Tottenham e Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta tv su Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale numero 254).

Sarà inoltre possibile vedere la gara in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.- Tottenham-Bodo/Glimt sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito.L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.