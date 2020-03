La Uefa ha ufficializzato che Inter-Getafe e Siviglia-Roma, gare in programma oggi e valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, non verranno disputate. Il governo di Nyon motiva la decisione spiegando che le partite non si potranno giocare secondo i programmi a «causa delle restrizioni di viaggio tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole. Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito». La Spagna ha cancellato i voli per l'Italia a causa dell'emergenza coronavirus. Entrambe le partite si sarebbero dovute disputare a porte chiuse così come Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions League in programma il 18 marzo al Camp Nou.