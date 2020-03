La gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Siviglia e Roma si giocherà a porte chiuse. Come riportato da El Desmarque, Salvador Illa, ministro della salute andaluso, ha appena annunciato che la gara, prevista per giovedì 12 marzo al Sanchez Pizjuan, si giocherà a porte chiuse a causa dell'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus. I circa 600 tifosi della Roma che avevano già acquistato i biglietti per la partita verranno rimborsati dal Siviglia.



LE PAROLE DEL MINISTRO - Queste le parole del ministro in conferenza stampa: "In linea con le misure che abbiamo adottato, la comunità Andalusa ha deciso di far giocare a porte chiuse la gara tra Siviglia e Roma della prossima settimana”.