Ci siamo, si riparte. Nella testa ancora il Chelsea di Sarri che alza la coppa sotto il cielo di Baku, ora però è il momento di voltare pagina. Più di sessanta squadra in campo oggi per l'andata del terzo turno di qualificazione di Europa League. Torino ma non solo, perché ha iniziato il suo cammino anche l'Eintracht Francoforte che l'anno scorso è stata la grande sorpresa del torneo: vittoria per 2-1 in Estonia contro il Flora e qualificazione quasi in tasca. Bene anche i Rangers di Steven Gerrard che vincono in casa, il Wolverhampton e l'Espanyol. Ecco tutti i risultati della giornata:



Pyunik-Jablonec 2-1

6', 30' Miranyan (P) 53' Dolezal (J)



Ventspils-Gzira 4-0

41' Svarups, 50' Monteiro, 83' Stuglis, 87' Aiyegun



Gabala-Dinamo Tbilisi 0-2

41' Kutalia, 87' Daffe



Partizani-S. Tiraspol 0-1

Tambe



Utrecht-Zrinjski 1-1

34' Govedarica (Z), 61' Kerk (U)



Chikhura - Aberdeen 1-1

41' rig. Koripadze (C), 68' rig. Cosgrove (A)



Honved-Univ. Craiova 0-0



Alashkert-Steaua Bucarest 0-3

60' Tanase, 68' Cristea, 82' Coman



Arsenal Tula-Neftci Baku 0-1

46' Dario



Flora-Eintracht Francoforte 1-2

24' Torro (E), 34' Ainsalu (F), 71' Joveljic



Haugesund-Stum Graz 2-0

51' Krygard, 64' Sandberg



Lechia-Brondby 2-1

26' rig. Paixao (L), 59' Hedlund (B), 63' Lipski (L)



Mlada Boleslav-Ordabasy 1-1

21' Mehanovic (O), 47' Komlichenko (M)



Molde-Cukaricki 0-0



Soligorsk-Esbjerg 2-0

5' Bakaj, 55' Rybak



Yeni Malatyaspor-O. Ljubljana 2-2

13' Vukusic (O), 20' Mina Meza (Y), 66' rig. Jahovic (Y), 74' Savic (O)



Connah's Q.-Partizan 0-1

62' Scekic



Cska Sofia-Osijek 1-0

53' Evandro



H. Beer Sheva-K. Almaty 2-0

10' rig. Ramzi, 63' Shamir



Lok. Plovdiv-Trnava 2-0

39' rig., 61' rig. Iliev



MOL Fehervar-Vaduz 1-0

5' Stopira



Norrkoping-FK Liepaja 2-0

1' Thern, 80'Haksabanovic



Piast-Riga 3-2

Debelko (R), 66' Czerwinski (P), 82', 85' Felix (P), 86' aut. Korun (R)



Lucerna-Klaksvik 1-0

93' Schneuwly



Az Alkmaar-Hacken 0-0



Aris-AEL Limassol 0-0



Dun. Streda-Atromitos 1-2

20' Umbides (A), 35' Vida (D), 43' Manousos (D)



Gent-Viitorul 6-3

4' Asare (G), 13' Dejaegere (G), 21' Mladen (V), 35' Kubo (G), 42' rig. Yaremchuk (G), 45' Kubo (G), 50' Yaremchuk (G), 56', 61' Tiru (V)



Jeunesse Esch-Guimares 0-1

94' Amoah



Buducnost-Zorya 1-3

15', 19' Gromov (Z), 60' Perovic (B), 82' Arveladze (Z)



Domzale-Malmo 2-2

37' Nicholson (D), 42' Bengtsson (M), 48' Gnezda Cerin (D), Antonsson (M)



Rangers-Niedercorn 2-0

20' Aribo, 54' Ojo





Strasburgo-Maccabi Haifa 3-1

39'Plakushchenko (M), 45' rig. Ajorque (S), 47' Thomasson (S), 62' Martin (S)



Wolverhampton-Crusaders 2-0

37' Jota, 93' Vinagre



Espanyol-Stjarnan 4-0

49', 57' Ferreyra, 60', 68' Iglesias



Legia-Kups 1-0

9' Wieteska



Shamrock Rovers-Apollon 2-1

5' Papoulis (A), 14' Grace (S), 58' Lopes (S)



Torino-Debrecen 3-0

20' Belotti, 42' Ansaldi, 93' Zaza



Valur-Ludogorets 1-1

11' Petry (V), Anicet (L)