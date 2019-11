Non solo Champions, in questo mercoledì prende il via anche la quarta giornata della fase a gironi di Europa League con un anticipo alle 16.50, valido per il gruppo F: l'Arsenal capolista e a punteggio pieno va in Portogallo, sul campo del Vitoria Guimaraes, per cercare il quarto successo consecutivo e blindare l'accesso ai sedicesimi di finale con due turni d'anticipo.