. Scende in campo alle 21.00 la squadra di Ancelotti, sul campo dello Zurigo, dopo le sfide delle 18.55 di Inter e Lazio. È la prima volta in questa competizione per Carlo Ancelotti, che col suo Napoli è arrivato terzo nel girone di Champions League alle spalle di Liverpool e PSG. Nel Napoli, fuori per infortunio Raul Albiol, Mario Rui e Verdi. La squadra di Ancelotti, reduce dallo 0-0 di Firenze che l'ha spinta a -11 dalla Juventus in Serie A, è chiamata a tornare al gol fuori casa dopoDi fronte ci sarà uno Zurigo che nella Super League naviga a metà classifica, a 25 punti di distanza dalla capolista Young Boys. I biancazzurri hanno ripreso da 10 giorni il campionato dopo la lunga sosta invernale, prima cedendo per 3-1 al San Gallo e poi superando con lo stesso risultato il Grasshopper nel derby. Nel girone eliminatorio, però, gli svizzeri hanno battuto in casa Ludogorets e Bayer Leverkusen.- Di seguito le statistiche fornite da Opta per il match: questo sarà il primo confronto ufficiale tra Zurigo e Napoli. Solo una squadra italiana è riuscita a battere l'FC Zurigo fuori casa in competizioni europee (in 5 trasferte): è stato il Milan nel primo turno della Coppa UEFA 2008-09 (1-0).(un pareggio e due sconfitte), attualmente la striscia senza vittorie più lunga tra le squadre rimaste in gara. Il Napoli è stato eliminato ai sedicesimi di finale in quattro delle ultime sei presenze in Europa League. Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno segnato l'86% dei gol del Napoli nella fase a gironi della Champions League di questa stagione (3 gol ciascuno su 7 segnati dal Napoli).