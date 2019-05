Non saranno solo la lotta per Champions, Europa League e salvezza ad animare le ultime due giornate di Serie A. Per tenere vivo un campionato che per molte squadre sembrerebbe essere già finito, ci sono i premi relativi al piazzamento finale elargiti dalla Lega. A chi concluderà la stagione al decimo posto, per esempio, andranno sei milioni e 300mila euro. Soldi importantissimi per club abituati a lottare per la permanenza in Serie A.



CINQUE IN BILICO - Un traguardo che, al momento, vede coinvolte cinque squadre: Sassuolo, Spal, Cagliari, Fiorentina e Bologna. Attualmente sono i neroverdi ad occupare la decima piazza, con 42 punti, gli stessi della Spal. A 40, invece, Cagliari, Bologna (che ha vinto e superato il Parma) e Fiorentina. Stuzzicati dalla somma messa a disposizione dalla Lega Serie A, i club stanno iniziando a muoversi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Spal e Cagliari hanno fissato i premi per i giocatori, in caso venisse centrato l'obiettivo. Perché non ci sono solo la corsa all'Europa e quella alla salvezza: la Serie A si ravviva anche per il decimo posto.