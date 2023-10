La lista dei finalisti al titolo di European Golden Boy 2023 è stata svelata ieri sera sul palco del Teatro Cucinelli di Solomeo, grazie alla collaborazione tra Brunello Cucinelli e il premio di Tuttosport. Nella lista compaiono i primi 20 giocatori del Golden Boy Index – classifica stilata da Football Benchmark, data & analytics partner del premio – ad eccezione di Gavi che, nonostante l’attuale 4° posto, risulta escluso da regolamento in quanto già presente nell’albo d’oro. A loro si aggiungono 5 wild card assegnate dalla redazione di Tuttosport.



Nella lista dei 25 finalisti sono rappresentate ben 16 Nazioni, con la Francia primatista con 4 giocatori seguita da Spagna (3) e Belgio, Germania, Inghilterra e Portogallo (2). Con 5 candidati la Bundesliga e la Liga guidano la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Premier League (4) e Liga Portugal (3). Sono 4 i club che vantano due tesserati tra i finalisti: Barcellona, Bayern Monaco, Benfica e Real Madrid. Il valore di mercato complessivo dei 25 finalisti supera il miliardo di euro, attestandosi a 1171,8 milioni di euro.



A questo punto la palla passa alla giuria internazionale dell’European Golden Boy, composta da 50 giornalisti di tutta Europa chiamati a eleggere l’Absolute Best 2023. Il suo nome e quello di tutti gli altri premiati saranno annunciati in una conferenza stampa nel mese di novembre che anticiperà la cerimonia di consegna di lunedì 4 dicembre a Torino.



NELLA GALLERY I 25 FINALISTI