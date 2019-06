Lars-Christer Olsson, presidente di European Leagues, parla della Super Lega spinta dall'ECA al Guardian: "È l'avidità che spinge i grandi club a voler trasformare la Champions in una Super Lega: è un progetto che la Uefa deve respingere con fermezza. Questa proposta, è molto simile a quelle fatte dai vecchi club del G14 venti anni fa, per una Super Lega separatista. Noi proponiamo di alzare la percentuale di solidarietà verso i club che non partecipano al 20%. Stiamo chiedendo di preservare il modello europeo, non di introdurre il sistema chiuso nordamericano