Il countdown verso gli Europei di calcio 2021 è partito: mancano 100 giorni all’inizio dalla rassegna. Nonostante una tradizione non troppo favorevole è l’Inghilterra, secondo i betting analyst, ad avere i favori del pronostico: una vittoria di Kane e compagni, infatti, si gioca a 5,50 per quello che sarebbe il primo titolo europeo della nazionale dei ’Tre Leoni’. Leggermente dietro, riporta agipornews, ci sono il Belgio (6,50) e la Francia (7,00), mentre sono più staccate Germania e Spagna, la cui vittoria paga 9 volte la posta giocata. Addirittura a 11,00 è offerto invece il bis del Portogallo di Cristiano Ronaldo, capace di imporsi 5 anni fa in finale proprio sulla Francia. L’Italia è la settima favorita. La squadra di Mancini, proveniente da un’ottimo percorso in Nations League, punta al secondo Europeo della propria storia dopo quello del 1968 con gli azzurri che sono dati a 13,00.