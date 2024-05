Europei 2024, chi è la mascotte Albärt

Il primo convocato per l'Europeo che partirà tra poco in Germania èal quale hanno partecipato gli utenti di Uefa.com e gli studenti di tutta Europa attraverso il programma UEFA Football in Schools. L'obiettivo della mascotte è ispirare i bambini di tutta Europa a fare attività fisica e coltivare l'amore per il calcio e i suoi valori.- Albärt ha fatto il suo debutto assoluto in pubblico la mattina del 20 giugno scorso in una scuola elementare di Gelsenkirchen,. Il direttore di Euro 2024 Philip Lahm ha parlato così raccontato il lancio del pupazzo: "Da genitore, so quanto sia importante stimolare la fantasia dei bambini, speriamo di creare un personaggio simpatico e divertente che li ispiri a divertirsi giocando a calcio"

- La mascotte inizierà il viaggio #MakeMoves nelle scuole di tutta Europa, sfidando gli alunni a fare attività fisica per dare vita alla mascotte e farla muovere.facendo muovere la mascotte con i loro passi attraverso una speciale tecnologia di motion capture.