Europei 2024, chi sono gli arbitri italiani

Non solo Spalletti e la sua Nazionale, al prossimo Europeo che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio c'è anche un'altra Italia. Un'Italia col fischietto in bocca pronta a prendere le decisioni più scomode, con la speranza di non fare la scelta sbagliata., che al termine del torneo dovrebbe ritirarsi definitivamente dopo 22 anni di carriera.- "Il direttore generale degli arbitri Uefa Roberto Rosetti ha commentato così la scelta di mandare loro due in Germania: ", sono quelli che hanno avuto continuità di prestazioni positive nelle principali competizioni Uefa e nei campionati principali, secondo i più alti standard. Si sono preparati bene e abbiamo piena fiducia in loro".

CHI SONO I 18 ARBITRI AGLI EUROPEI - Oltre a Orsato e Guida, l'Italia sarà rappresentata anche dai guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti legati a Guida, e Ciro Carbone e Alessandro Giallatini nella terna di Orsato. Gli arbitri Var saranno Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Ecco tutti gli arbitri dell'Europeo 2024: Artur Soares Dias (Portogallo), Jesús Gil Manzano (Spagna),, Istvan Kovacs (Romania), Ivan Kruzliak (Slovacchia), François Letexier (Francia), Danny Makkelie (Paesi Bassi), Szymon Marciniak (Polonia), Halil Umut Meler (Turchia), Glenn Nyberg (Svezia), Michael Oliver (Inghilterra),, Sandro Schärer (Svizzera), Daniel Siebert (Germania), Anthony Taylor (Inghilterra), Clément Turpin (Francia), Slavko Vincic (Slovenia), Felix Zwayer (Germania).