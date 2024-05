Europei 2024, chi sono i telecronisti e le seconde voci

Sarà un'estate di grande calcio con l'Europeo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Riflettori accesi sull'Italia campione in carica e che si presenta al torneo con un nuovo ct: Roberto Mancini ha lasciato il posto a Luciano Spalletti, l'allenatore che ha vinto lo scudetto col Napoli guiderà- Tutte le 51 partite dell'Europeo saranno visibili su Sky, NOW e in streaming su Sky Go. 30 di queste gare, tra le quali ci sono tutte quelle dell'Italia, andranno in onda anche sulla Rai (Rai 1, Rai 2, RaiSport e in streaming su RaiPlay) che trasmetterà anche le eventuali sfide successive degli Azzurri dagli ottavi di finale in poi.. Da definire ancora chi saranno i commentato tecnici, tra i quali dovrebbero esserci Lele Adani e Antonio Di Gennaro; previsto anche un ritorno di Andrea Stramaccioni.

- Sky non ha ancora comunicato chi sarà la squadra alla quale verrà affidato l'Europeo di quest'estate, probabilmente le partite dell'Italia - come da tradizione - saranno affidate ain telecronaca ecome seconda voce.