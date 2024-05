Europei 2024, cosa succede se due squadre arrivano a pari punti nel girone

Dopo l'ultima edizione durante la quale si è giocato in 11 città, quest'anno l'Europeo avrà una sola sede: si giocherà in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio. L'Italia campione in carica è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Alabania, contro la quale debutterà sabato 15 giugno alle 21 a Dortmund. Le nazionali qualificate alla fase finale del torneo sono- Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti alla fine della prima fase, per determinare la classifica: miglior differenza reti in tutte le partite, maggior numero di gol segnati, maggior numero di vittorie, miglior condotta fair play (ammonizione -1 punto, espulsione -3), miglior posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio, nel caso in cui sia coinvolta la Germania, nazione ospitante).

- Esiste, però, anche un caso limite per il quale: se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell'ultima partita del girone e sono ancora a pari punti al termine della giornata, la classifica finale viene determinata tramite i calci di rigore, purché nessun'altra squadra del girone abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi.