La vittoria dell’Europeo Under 19 è una ventata d’aria fresca in un’estate avara di successi per il calcio italiano: gli azzurrini hanno vendicato le finali e le semifinali perse tra coppe europee per club (Champions, Conference ed Europa League), e competizioni nazionali (Nations League, Europei Under 21 e Mondiali Under 20). Certo, resta l’amarezza per le tante occasioni sprecate, ma anche la consapevolezza che i ragazzi di Alberto Bollini rappresentano secondo le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina “la risposta più bella a chi, senza conoscere il grande lavoro che stiamo facendo con le Nazionali giovanili, preferisce abbandonarsi al disfattismo e all’isterismo provocato da una sconfitta”. L’Italia punta in alto e la migliore risposta, come accaduto nel 2021, sarebbe la vittoria dell’Europeo. Il commissario tecnico Roberto Mancini deve fare i conti con i tanti cambiamenti rispetto alla rosa che si impose a Wembley, ma le quote sulla lavagna scommesse di Betaland in vista degli Europei 2024 danno l’Italia in corsa per il titolo a 12.00 volte la posta. In prima fila c’è la Francia vicecampione del Mondo a quota 5.00, con l’Inghilterra vicecampione d’Europa a 5.50. La Germania sarà la nazionale ospitante ed è sull’ultimo gradino del podio dei pronostici a 6.50, precedendo Spagna e Portogallo rispettivamente a 8.00 e 11 volte la posta.