I dolci ricordi dell’Europeo vinto a Wembley contro l’Inghilterra e quelli amari dell’eliminazione dai Mondiali nella sfida contro la Macedonia del Nord. Per qualificarsi al Campionato Europeo di Germania 2024 l’Italia dovrà affrontare due squadre che hanno segnato la storia recente della Nazionale azzurra, pronta a vedersela nel proprio girone anche con Ucraina e Malta.



“Va bene così – ha commentato il ct Roberto Mancini, che subito dopo i sorteggi ha messo in chiaro che l’Italia nonostante i due Mondiali saltati affronterà con grande sicurezza le competizioni internazionali – è un girone da cinque, abbordabile, non sono partite semplici ma tutte da giocare”.



Del resto le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali). Gli azzurri hanno quindi tutte le carte in regola per qualificarsi e vincere i prossimi Europei. Le quote su Euro 2024 ci danno tra le nazionali favorite a quota 8,50 ed è davvero minimo lo svantaggio rispetto alla Germania, paese ospitante, data vincente a quota 6,50.



Sul podio anche Inghilterra e Francia, entrambe a 7,00, con la Spagna quarta opzione a 7,50. Tra le outsider di lusso c’è la Croazia: terza a Qatar 2022, la squadra è proposta vincente a 28 volte la posta.