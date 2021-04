L'obiettivo dell'Uefa è chiaro: disputare la competizione con gli spettatori in tutti i 12 paesi scelti per i primi Europei itineranti. L'ok è arrivato da più parti: Amsterdam (12.000 spettatori), Glasgow (12.000), Bilbao (13.000), Copenhagen (11.000), Londra (già prossima alle riaperture), mentre Dublino si è tirata indietro. Nella lettera inviata da Speranza, tuttavia, si precisava come la palla fosse in mano al Cts. Il quale, nelle scorse ore, ha affermato che ad oggi "non è possibile" confermare la presenza del pubblico.La riunione del Comitato Tecnico Scientifico, infatti, ritiene che sia troppo presto prendere oggi una decisione simile. Come riporta Repubblica, tuttavia,. Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo prodotto dalla Uefa e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica, dell'intensità della circolazione virale, dell'occupazione delle strutture sanitarie e della limitata possibilità di prevedere il livello che tali indicatori avranno nella seconda metà di giugno,". Il dubbio più grande, oltre al rischio di contagi, riguarda la gestione di molte altre attività: organizzatori di concerti e cinema, infatti, hanno già fatto sentire la loro voce.. L'obiettivo è avere almeno 20.000 spettatori, il 25% della capienza dell'Olimpico, per le quattro gare in programma: Italia-Turchia, Italia-Svizzera, Italia-Galles e un quarto di finale.E intanto si organizza: conscia che la popolazione under 50 verrà difficilmente vaccinata in tempo, ha studiato un'app che prevede il tampone rapido alla vigilia dell'evento.