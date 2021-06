Ci siamo, è il giorno che aspettavamo da tempo. Forse da 5 anni, dai rigori nefasti di Italia-Germania a Euro2016. È l'ultima apparizione azzurra in una competizione estiva: il triennio targato Mancini ha cancellato la scottante delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali del 2018, ma ora si inizia a fare sul serio. Si alza stasera, alle 21, il sipario su Euro2020, il cui nome è rimasto tale, nonostante lo slittamento, per volontà della Uefa, spinta da esigenze di marketing. Tocca subito a noi, all'Italia del Mancio: di fronte, lo scoglio probabilmente più duro del girone, la Turchia del ct Senol Gunes ma soprattutto di Calhanoglu, Yazici e Yilmaz. Senza Pellegrini, da ieri ufficialmente out dai 26 per infortunio (al suo posto c'è Castrovilli), Mancini deve rinunciare anche a Verratti, il cui recupero procede bene con la speranza di averlo il 16 contro la Svizzera. Spazio, allora, a Locatelli al fianco di Jorginho e Barella. Davanti, Berardi è preferito a Chiesa, Immobile parte titolare e farà la consueta staffetta con il Gallo Belotti. Riaprono anche gli stadi: all'Olimpico saranno circa 15.000 (con 3.000 turchi), tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È l'ora della verità, l'aspettavamo da tempo. Buon viaggio, Azzurri.



PROBABILI FORMAZIONI:



Italia-Turchia (ore 21, Sky Sport 1 e Rai 1)



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorghinho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne



Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz