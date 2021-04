Secondo il Corriere dello Sport, si sta delineando una sorta di alleanza tra Italia e Germania per "tenersi" Euro2020. Come noto, entro il 16 aprile, le 12 città ospitanti dovranno dare alla UEFA rassicurazioni sulla presenza del pubblico nella rassegna continentale che partirà l'11 giugno. Sostanzialmente, Roma e Monaco di Baviera sono sulla stessa barca: la questione riguarda anche la politica. E, spiega il quotidiano romano, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il suo omologo tedesco Fritz Keller stanno creando un’asse per ottenere maggiore flessibilità in termini di numeri e aperture.