L'obiettivo è confermarsi, ma sarà tostissimo. Il Portogallo si presenta a Euro2020 da campione in carica, grazie al successo del 2016 in Francia. Nella serata di giovedì, il ct Fernando Santos ha reso nota la lista dei 26 convocati per il torneo al via l'11 giugno.



PORTIERI: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Silva (Granada CF);



DIFENSORI: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);



CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Real Bétis Bolompié);



ATTACCANTI: Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City FC), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), João Félix (Atlético Madrid) e Rafa Silva (SL Benfica).