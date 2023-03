La sconfitta contro l'Inghilterra nel match d'esordio nel girone di qualificazione agli Europei del 2024 complica i piani dell'Italia nel percorso verso la fase finale del torneo, che si disputerà in Germania. Ma non bisogna fasciarsi la testa, perché il cammino è lungo e perché la formula consente ben tre tipi di possibilità di qualificarsi.



LA FORMULA - Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali).



L'ASSO NELLA MANICA DELL'ITALIA - Nel caso in cui la Nazionale non dovesse arrivare nelle prime due del suo girone, avrebbe quindi ancora una possibilità di qualificarsi per gli Europei, attraverso i playoff. Quali formazioni potrebbero accedervi? Per qualificarsi agli spareggi per le qualificazioni a Euro 2024 sarà preso in considerazione il ranking della Nations League.



E la nazionale di Roberto Mancini è messa bene. L'Italia infatti occupa al momento il quarto posto della classifica della Lega A della Nations. Questo significa che anche in caso di mancato arrivo tra le prime due del girone, gli Azzurri sarebbero qualificati ai playoff, così come le altre squadre non qualificate della Lega A.