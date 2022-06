Meno di un mese agli Europei femminili 2022 di calcio. Si parte mercoledì 6 luglio con la sfida tra l’Inghilterra – nazione ospitante – e l’Austria, mentre l’Italia esordirà domenica 10 luglio contro la Francia, avversario durissimo, prima delle altre gare del Gruppo D contro Belgio e Islanda.



Le Azzurre di Milena Bertolini puntano ad essere protagoniste della finale del 31 luglio, anche se non sono in prima fila nei pronostici a poche settimane dall’inizio della competizione. La squadra da battere sulla lavagna scommesse di Betaland è la Spagna, prima nei pronostici a quota 4,00, con l’Inghilterra a poca distanza per un successo bancato a 5,50. A chiudere il podio ci sono l’Olanda e quella Francia che dovremo affrontare nel girone e la quota di 6,00 volte la posta per il titolo alle transalpine conferma la forza del prossimo avversario. Dopo Germania e Svezia (8,00) e Norvegia (15,00) arriva l’Italia. In bacheca spiccano i due argenti conquistati nel 1993 e nel 1997, ma negli ultimi anni le Azzurre non sono mai arrivate oltre i quarti di finale della competizione (2009 e 2013): c’è voglia di riscatto e il successo nell’Europeo 2022 vale 25 volte la posta.