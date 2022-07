Nell’altra sfida del girone dell’Italia, Belgio e Islanda hanno dato vita ad un intenso pareggio per 1-1. In vantaggio con la rete a inizio ripresa di Thorsvaldsdottir, le nordiche sono state raggiunte dal calcio di rigore di Vanhaevermaet al 67’. A poco è valso il forcing finale delle belghe, alla ricerca del gol da tre punti. Rammarico per l’Islanda, che ha anche sbagliato un rigore. Adesso, in relazione al risultato della serata, il percorso qualificazione di entrambe le squadre potrebbe complicarsi.