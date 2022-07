Tutto facile per la Norvegia. Il debutto agli Europei 2022 delle scandinave è un monologo che si chiude sul 4-1 ai danni dell’Irlanda del Nord, alla prima in questa competizione. Dopo l’esordio vincente dell’Inghilterra padrona di casa sull’Austria, arriva la risposta norvegese. Le due favorite per il gruppo A sono quindi ora appaiate in testa a 3 punti.



LA PARTITA – Al St. Mary's Stadium, la casa del Southampton, bastano 13 minuti per indirizzare la gara. Le norvegesi, da sempre potenza del calcio femminile, ma in seconda fila per il titolo di quest’anno, vanno avanti con Blakstad al 10’ e raddoppiano con Leonhardsen-Maanum al 13’. Il tris è su rigore: lo trasforma Hansen alla mezzora. Le nordirlandesi però ci tengono a non fare da sparring partner e bagnano il loro primo match agli Europei con un gol. È quello di Nelson al 49’ che rende meno amaro il punteggio. La rete del poker porta la firma di Reiten al 54’. Resta invece a secco Hegerberg, ex Pallone d’Oro e stella della Nazionale. Prossimo impegno per le due squadre lunedì. Le britanniche se la vedranno con l’Austria, le scandinave saranno impegnate nel big match con l’Inghilterra, una gara che dirà molto delle sorti del girone e delle velleità di titolo delle due squadre.